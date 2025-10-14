Vigo pone en marcha la Comisión de Estudio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que se ha constituido y llevado a cabo la primera reunión de la Comisión de Estudio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda, que será la encargada de realizar la memoria para la constitución de la empresa.

Cuenta con cuatro millones y medio de euros de capital para la promoción de vivienda, principalmente con algún tipo de protección, destinada a gente joven, en régimen de alquiler o de compra.

Una iniciativa que se ha puesto en marcha desde el Concello, ha asegurado Caballero, porque la Xunta de Galicia ha construido "en los últimos 17 años un poquito más de 200 viviendas y la demanda es de 7.000".

"A esta velocidad, la Xunta va a tardar cientos de años en cubrir las necesidades de la ciudad", ha lamentado Caballero, que ha reivindicado que quieren contar con "ayudas del Gobierno de España" y con "ayudas de Europa" porque desde el consistorio van "a movilizar todo lo posible para construir vivienda de precio asequible para la gente".

"481 años"

El regidor ha sido muy crítico con la política de vivienda del Gobierno gallego en Vigo, asegurando que tienen "más previsión de hacer viviendas" desde el Concello. "En este momento, tienen previsión de empezar 236 viviendas", ha señalado sobre los anuncios de la Xunta, "y dado que tenemos 7.100 demandantes, a este ritmo tardará 481 años en dejarla a cero".

"Esto es como si arrancara haciendo viviendas más o menos cuando Colón descubrió América, todavía hoy estaría prácticamente sin acabar", ha ironizado Caballero, que ha calificado de "pantomima, simulacro, falsedad y mentira" la política de la Xunta.