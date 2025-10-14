El patrimonio industrial olvidado de Vigo: los otros espacios que se pueden recuperar

La historia de Vigo no se podría comprender sin su industria. Cada una de las fábricas que se instalaron en la ciudad durante el siglo XX fue esencial para el crecimiento de la ciudad, que se convirtió en el motor económico de Galicia. Sin el naval, las conserveras y la automoción, Vigo no sería Vigo.

Como Santiago de Compostela tiene sus orígenes en la Iglesia y Pontevedra en el poder administrativo, Vigo es una urbe industrial. Por ello, la capital gallega protege especialmente los bienes eclesiásticos y la Boa Vila hace lo propio con los edificios institucionales más importantes.

En consecuencia, colectivos como Beiramar da Xente consideran que la ciudad olívica debería de proteger con especial cariño su patrimonio industrial, porque es parte esencial de su historia y de su identidad. Así lo defiende también el presidente de la Delegación de Vigo del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Manuel Martínez Carazo.

"Vigo es una ciudad industrial y no tiene sentido que tiremos las fábricas o las reduzcamos a simple atrezzo", afirma uno de los vecinos implicados en este movimiento vecinal, David Amoedo. Este dibujante, que vive "a medio camino entre Vigo y Badajoz", organiza rutas por el patrimonio industrial olívico.

Naves abandonadas en el entorno de La Artistica S.P.

Por su parte, Carazo advierte que "debemos ser conscientes de que muchas actividades industriales se han desplazado o han desaparecido". En este sentido, señala la importancia del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para dar un "nuevo uso" sin perder "la historia de nuestra ciudad y una buena parte de nuestra identidad".

El nuevo PXOM, en el punto de mira

El nuevo Plan Xeral, que entró en vigor el pasado mes de agosto, incluye la conservación de ciertas fábricas emblemáticas de la ciudad. Entre ellas, como ha recalcado en los últimos meses el alcalde de Vigo, Abel Caballero, La Artística y Alfageme —recientemente se ha anunciado el inicio de la tramitación ambiental esta histórica nave de conservas en un "espacio de uso público"—.

"Con la aprobación del nuevo Plan General se ha aumentado la protección del patrimonio industrial. Es un paso adelante importante", afirma Martínez Carazo. No lo consideran así desde Beiramar da Xente, que presentaron diversas alegaciones al PXOM, las cuales no llevaron a un cambio de posición del Concello.

Así, ahora tratan de conseguir la catalogación como Ben de Interese Cultural (BIC) de Alfageme, La Artística y el polígono de Beiramar-Jacinto Benavente, donde se situaron las más importantes conserveras gallegas. El objetivo: proteger todo el edificio, ya que "en las parcelas que se van a conservar, van a demoler media fábrica y lo que se conserva lo van a dejar en los huecos entre los edificios"

Fábrica de conservas Alfageme, en Bouzas, Vigo S.P.

¿Qué protege el nuevo PXOM? Fábricas de referencia

El PXOM reconoce la protección de ciertas fábricas. Entre las más reconocidas, se encuentran los dos terrenos de Grupos de Empresas Álvarez (GEA) y las parcelas de La Artística, Alfageme y la Panificadora. Además, Urbanismo ya tiene planes para el polígono "del frío" situado en la calle Jacinto Benavente y Beiramar.

En el caso de Álvarez, la situación de la nave de Coruxo está más avanzada que la de Cabral. El Plan Xeral contempla el uso terciario de un terreno de 35.731 metros cuadrados en plena carretera de Camposancos, de los cuales son edificables el 70%. En pocas semanas comenzará el derribo del complejo, del cual sólo están protegidos y se conservarán los hórreos.

Mientras en Coruxo los terrenos de Álvarez se destinarán al comercio, en Cabral tendrán un uso residencial en su mayoría (85%). Además, el 90% de los 105.941 metros cuadrados de la parcela son edificables, según la nueva normativa municipal, que también indica que "se articulará un nuevo espacio de centralidad en la primera periferia, integrando las estructuras preexistentes de carácter industrial".

Santa Clara, en la avenida Ramón Nieto, Vigo S.P.

Gran parte de las naves de Santa Clara están derruidas a día de hoy, sobrevive el edificio principal cuya estructura está protegida por el nuevo PXOM y donde se situará equipamiento público. También habrá un aparcamiento y una zona verde junto al río Lagares. Ahora bien, antes de realizar la actuación se deberá ejecutar un estudio para identificar todos los elementos a proteger.

Cabe mencionar el caso de la Panificadora. El Concello ha catalogado las instalaciones como bien cultural y prevé obras de consolidación, conservación y restauración una vez expropiados los terrenos. Su pasarela, la escalera interior de caracol y la chimenea se encuentran entre los elementos a proteger, según el Plan Xeral.

Beiramar: una industria inventada en Galicia

El caso de Beiramar es especial. Dejando atrás Alfageme y La Artística —cuyos planes ya han sido anunciados por el Concello, que defiende un "espacio de uso social"—, un paseo por Jacinto Benavente sirve para redescubrir lo que un día fue el principal enclave del sector conservero gallego, que fue referencia para todo el mundo.

Conservas Sacco, Conservas Albo, Pescanova o Frigoríficos Vigo son algunas de las empresas que crecieron en el entorno del Beiramar. "El Polígono del Frío es lo que nos da más pena, porque es una industria inventada aquí, en Galicia por gallegos", se lamenta Amoedo, que explica que el nuevo PXOM tan solo prevé la conservación de un par de edificios, dejando "vía libre para la especulación" en el resto.

En Beiramar da Xente temen que se derrumbe el edificio, cuando "son inmuebles de cinco o seis plantas en altura" y que se pueden "dedicar igualmente al uso residencial tal cual están". "No nos oponemos a que hagan pisos, nos oponemos al modelo de ciudad, de desplazar a la población de Vigo a la periferia", recalca.

Rúa Jacinto Benavente, en Vigo Google Maps

También se expresa en esta línea el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, que advierte que la "recuperación de la fachada marítima" de Beiramar "no puede ser barra libre para implantar urbanizaciones VIP, como de manera solapada pretende el gobierno municipal". Esta fue una de las razones por las que los nacionalistas rechazaron el nuevo PXOM.

Desde el Partido Popular advierten, además, que estarán "vigilantes", ya que el nuevo PXOM "hace especial hincapié en que se reserve un porcentaje importante de vivienda protegida". "Hay que saber combinar los avances urbanísticos y el progreso con el respeto a nuestra historia", añaden los populares a Treintayseis.

Otros espacios industriales a conservar

La Panificadora, La Artística o las fábricas de Álvarez colapsan las páginas de los periódicos y las críticas vecinales más sonadas, como en su día pasó con La Metalúrgica. Ahora bien, el Concello de Vigo ha ampliado la protección a más edificios que pueden servir para usos sociales o proyectos esperados en la ciudad como el Vigo Arena —Beiramar da Xente propone situarle en Alfageme—.

Entre ellas, encontramos la fábrica de conservas Cerqueira, situada en San Miguel de Oia. En la actualidad sólo se conserva el edificio principal de la calle Canido y, según se indica en el PXOM, "se procederá a la reconstrucción de los elementos demolidos conforme al Informe de la DXPC al PXOM del 05/07/2022".

Gran parte del resto de edificios y elementos industriales protegidos por el nuevo Plan Xeral se sitúan en el barrio de Teis: la chimenea en Xulián Estévez, la chimenea de Rios, Conservas Gándara e Haz, la Salga de Francisco Virzi y Almacenes Sika.

Vigo puede ser una ciudad que atraiga conocimiento y talento Manuel Martínez Carazo, presidente COAG Vigo

Estos son espacios que se pueden revitalizar como centros culturales, vecinales o deportivos. "Somos una ciudad muy necesidad de estos equipamientos", afirma Martínez Carazo, que advierte que no hay que "perder de vista" que también "sería muy interesante recuperar algunos para actividades empresariales".

En este sentido, destaca el potencial que tiene la ciudad para atraer negocios relacionados con el conocimiento, la ciencia y la tecnología. "Vigo puede ser una ciudad que atraiga conocimiento y talento. Las ciudades que lo consigan serán las líderes del siglo XXI", asegura el arquitecto.