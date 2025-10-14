Aplazan a noviembre el nuevo juicio contra el ya condenado por cobrar fianzas de alquileres falsos en Vigo

Juicio contra el acusado de estafa en el cobro de reservas y fianzas para falsos alquileres de viviendas en Vigo Europa Press

El hombre condenado por cobrar reservas y fianzas de falsos alquileres tendrá que volver a la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en noviembre. Ante su negativa de llegar a un acuerdo, el juicio de este martes se ha aplazado hasta el 6 de noviembre.

Como recoge Europa Press, la vista ya fue suspendida el pasado 17 de septiembre, cita para la que el acusado no había sido citado. En cambio, martes se preveía que se llegase a un acuerdo y que el trámite fuera breve. Sin embargo, el procesado no aceptó y tendrá que haber juicio.

Con respecto a la causa, la Fiscalía señala en su escrito que los hechos ocurrieron en la ciudad olívica en julio del año pasado, cuando el acusado publicó en la web inmobiliaria 'Idealista' un anuncio de alquiler de un piso.

Al verlo, la víctima se puso en contacto con el procesado, diciéndole éste que para reservar el piso tendría que hacerle una transferencia, "pero sin tener la voluntad real de alquilarlo".

Así, la perjudicada pagó 450 euros en un Bizum en concepto de alquiler de piso y otros 750 euros como fianza. A partir de ahí, el acusado concertó varias citas con la mujer para ver el piso, no apareciendo en ninguna, bloqueándola finalmente para evitar recibir más mensajes de ella.

Por estos hechos, la Fiscalía pide que sea condenado a 3 años de prisión, por un delito de estafa con la agravante de reincidencia También reclama que pague una multa de 3.000 euros y que indemnice a la perjudicada en 1.200 euros.

Cabe recordar que el encausado ha sido condenado recientemente por estafa (tiene dos condenas, una de 2024 y otra de principios de este año, a la que se suma otra más notificada en los últimos días) y acumula más de una decena de denuncias por hechos similares al que se van a juzgar en noviembre.