La sede de la Seguridad Social de Vigo estrena dos Puntos Violetas

La sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Vigo, en García Barbón, ha inaugurado este lunes sus dos primeros Puntos Violetas.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asistido a su colocación en un acto en el que ha estado acompañado del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; del director de la Tesorería de la Seguridad Social en Vigo, Juan Herrera, y de la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, María José Rodríguez.

Blanco ha destacado esta acción como parte de la apuesta del Ejecutivo central por "transformar todas las oficinas de la Administración General del Estado en lugares de atención, apoyo y acompañamiento a la víctimas de violencia machista".

Además, ha incidido en la importancia de sumar a esta iniciativa a las oficinas de la Seguridad Social por la gran cantidad de personas que las visitan para gestionar prestaciones y situaciones de incapacidad.