Denuncian una nueva agresión a una profesional sanitaria en un hospital de Vigo

Debido a la incidencia del paro, esta trabajadora salió de la consulta para informar a pacientes y familiares de que algunas citas tendrían que ser reprogramadas. Una de las personas que se encontraba esperando reaccionó de forma violenta, increpándola y amenazándola, según la CIG.

Así, esta persona se puso "muy agresiva", llegando a "acorralar" a la enfermera y haciendo el ademán de golpearla. "Cuando ya tenía el puño levantado, intervinieron otros miembros del personal y usuarios para frenar la agresión", han explicado fuentes sindicales, que han confirmado que la afectada, que ha denunciado judicialmente los hechos, se encuentra de baja.

Para denunciar esta nueva agresión —en el último mes se han registrado 18 agresiones en área de Vigo— y para volver a reclamar medidas de protección y de prevención, la Junta de Personal ha convocado una concentración de protesta este martes a las 12:00 horas en la entrada principal del Hospital Meixoeiro.