Ofrecido por:
Denuncian una nueva agresión a una profesional sanitaria en un hospital de Vigo
Sindicatos han insistido en reclamar medidas preventivas para garantizar la seguridad del personal y para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir.
Podría interesarte: Sanitarios de Vigo se concentran contra las agresiones: "Estamos desbordados por la presión y la ansiedad"
Nueva agresión a una profesional sanitaria en Vigo. CIG Saúde ha denunciado este lunes un nuevo acto de violencia contra una enfermera, en este caso en el hospital Meixoeiro. El sindicato ha incidido en la necesidad de implementar medidas de protección y prevención.
Según informa Europa Press, una enfermera sufrió una agresión verbal el pasado 3 de octubre, en el marco de la jornada de huelga convocada por OMEGA y CESM para reclamar un estatuto marco propio.
Debido a la incidencia del paro, esta trabajadora salió de la consulta para informar a pacientes y familiares de que algunas citas tendrían que ser reprogramadas. Una de las personas que se encontraba esperando reaccionó de forma violenta, increpándola y amenazándola, según la CIG.
Así, esta persona se puso "muy agresiva", llegando a "acorralar" a la enfermera y haciendo el ademán de golpearla. "Cuando ya tenía el puño levantado, intervinieron otros miembros del personal y usuarios para frenar la agresión", han explicado fuentes sindicales, que han confirmado que la afectada, que ha denunciado judicialmente los hechos, se encuentra de baja.
Para denunciar esta nueva agresión —en el último mes se han registrado 18 agresiones en área de Vigo— y para volver a reclamar medidas de protección y de prevención, la Junta de Personal ha convocado una concentración de protesta este martes a las 12:00 horas en la entrada principal del Hospital Meixoeiro.