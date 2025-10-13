Baiona (Pontevedra) creará un gran lazo rosa humano por el Día Mundial del Cáncer de Mama

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Concello de Baiona, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha organizado la creación de un gran lazo rosa humano.

La cita será a las 11:00 horas de este próximo domingo, 19 de octubre, en el Paseo de la Ribeira, con el objetivo de mostrar el compromiso de la villa con la prevención, la investigación y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

"Queremos que Baiona se una en un gran abrazo rosa. Cada persona que acuda será parte de un mensaje de esperanza, de vida y de unión frente al cáncer", ha señalado Jesús Vázquez Almuiña, alcalde del Concello de Baiona.

Desde la AECC Baiona, Pilar Fentán ha destacado "la importancia de la detección precoz, del acompañamiento y de no olvidar que cada gesto, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia".

El acto contará con la participación de representantes municipales, voluntariado de la AECC, asociaciones locales y ciudadanía en general y desde el consistorio indican que aquellos que participen acudan con una prenda o accesorio rosa para sumarse al gran lazo humano.