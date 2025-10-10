Lo radiólogos de Vigo en huelga ven "insuficiente" la propuesta del Sergas

Los radiólogos de Vigo, en huelga indefinida desde el pasado lunes, han calificado de "insuficiente" la propuesta de refuerzo planteada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y han convocado una concentración para el lunes 20 de octubre a partir de las 19:00 horas ante las puertas del Museo Marco de la ciudad.

A través de un comunicado, los radiólogos, que con este paro quieren reclamar más personal durante las guardias, han "puntualizado y desmentido" las palabras de la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo: "No es cierto que seamos el Servicio de Radiodiagnóstico con más profesionales de presencia física de guardia del Sergas. Somos dos, al igual que en otras áreas con la mitad de población que la nuestra, como Pontevedra o Ferrol".

Así, han tachado de "preocupante" el "desconocimiento" de la dirección sobre el funcionamiento del servicio de Radiología y han explicado que sólo acuden dos presencialmente en cada turno de guardia y otros tres realizan guardias no presenciales.

Sobre la "falta de profesionales" señalada por Sanidade, han mostrado su "sorpresa" ya que en julio se movilizaron por la negativa del Sergas de contratar en Vigo a cuatro residentes, que ahora están con contratos de cuatro meses y "susceptibles de recibir mejores ofertas de trabajo".

Propuesta insuficiente

La propuesta desde el Sergas de ampliar un radiólogo más en las guardias de lunes y por las tardes la han calificado de "insuficiente", aunque siguen con disposición a seguir dialogando. Además, aplauden las medidas organizativas propuestas que se puedan implementar para optimizar recursos, aunque les "sorprende" que tras "5 años" denunciando la sobrecarga en las guardias, "no se hayan tomado dichas medidas antes".

"Parece entreverse que la dirección podría estar promoviendo una política de restricción de pruebas diagnósticas priorizando factores organizativos o económicos sobre la valoración clínica individualizada realizada por los facultativos. Se atreven a poner en duda las decisiones clínicas de los especialistas respecto a la indicación de la prueba de imagen que consideren necesaria, alterando así la calidad asistencial", han criticado.

Por todo ello, han convocado una concentración ante el Museo Marco de Vigo el lunes 20 a partir de las 19:00 horas, solicitando a toda la ciudadanía que se una.