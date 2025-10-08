La Xunta asegura que el consumo de agua en Vigo está garantizado "aunque no llueva" hasta enero

La Xunta de Galicia ha garantizado que el abastecimiento de agua a Vigo desde la presa de Eiras no está en riesgo y que, con el consumo actual, no habría problemas, incluso "aunque no lloviese" hasta enero.

"Quiero dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de Vigo, porque el embalse de Eiras está al 53 %", ha señalado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ha matizado que todavía no se está en situación de alerta.

"Los datos nos dicen que, con el consumo actual, Vigo no tendría problema, aunque no lloviese hasta enero", ha explicado. "Eso no quiere decir que no se sigan haciendo estudios y que no se tengan que tomar medidas por parte del Concello", ha matizado.

En las últimas horas, Abel Caballero exigía la reducción del caudal ecológico de Eiras (la cantidad mínima de agua que se alivia desde el embalse para garantizar la vida de las especies acuáticas y la fauna río abajo) y acusaba a la Xunta de querer dejar a Vigo "sin agua".

Ante esas declaraciones, Ángeles Vázquez ha señalado que, "como humano", el alcalde "tiene derecho a equivocarse", y ha añadido que si sus manifestaciones fueron "intencionadas", "entonces sí que ya tendríamos un problema".

Vázquez ha explicado que cuando Augas de Galicia decreta la situación de prealerta por escasez de agua, como es el caso de Vigo, "tiene que garantizar, por un lado, el consumo humano, que es principal y primordial, pero también tiene que garantizar que haya agua para que no tenga problemas la fauna acuática".

La conselleira ha recordado que Eiras tenía un caudal ecológico de 0,8 m3/seg y se redujo a 0,5 m3/seg. "Y no hay necesidad, ahora mismo, de poner en riesgo la fauna acuática, porque aún tenemos reservas suficientes", ha añadido, al tiempo que también ha matizado que ni a la Xunta ni a Augas de Galicia "se les ocurriría subir el caudal ecológico", tal y como ha afirmado Abel Caballero, "porque en época de prealerta lo que se hace es bajarlo, nunca subir".