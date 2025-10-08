Tráfico y retenciones en la VG20 de Vigo en la segunda jornada de Conxemar

La hora punta ha sido complicada en la mañana de este miércoles para decenas de conductores que se han visto atrapados en las retenciones registradas en la VG20. El corte de uno de los carriles, presumiblemente, por trabajos en la carretera y vegetación, tampoco ha favorecido el tráfico fluido en este punto.

El momento de caos ha coincidido en tiempo y en lugar -uno de los accesos a la zona del Aeropuerto y Puxeiros- con la celebración de la segunda jornada de Conxemar, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados que, hasta mañana jueves, tendrá lugar en la ciudad olívica para reunir en el IFEVI a empresas locales, nacionales e internacionales y favorecer la toma de acuerdos empresariales dentro de este sector.

Al igual que ocurría este pasado martes, el tráfico en la Autovía del Atlántico también está siendo muy lento, sin embargo, parece que la situación se encuentra controlada en el principal acceso al IFEVI debido, especialmente, al plan de tráfico trazado por el Concello de Vigo para mitigar los problemas de tráfico que puedan derivarse de la celebración de esta feria. Más concretamente, se realizaron modificaciones y cortes en la entrada y la salida de la AP-9, así como cambios de sentido en la circulación de vehículos, entre otros.