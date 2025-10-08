El PP de Vigo reclama al gobierno de Abel Caballero que recupere el parque biosaludable de Samil

El grupo municipal popular ha instado al Concello de Vigo a reponer el parque biosaludable que existía en la playa de Samil antes de las obras de retranqueo del paseo.

Según el portavoz del PP, Miguel Martín, este espacio de 180 metros cuadrados y seis elementos, situado junto al parque infantil, era "muy utilizado por personas mayores que acudían a la zona para pasear y hacer ejercicio al aire libre", y su desaparición ha generado numerosas quejas vecinales.

Martín ha recordado que, tras las obras, sólo queda operativo el parque biosaludable de Santa Baia, en Alcabre, "visiblemente deteriorado", mientras que el alcalde, Abel Caballero, ha anunciado la creación de nuevas áreas de calistenia y un parque infantil, "sin mencionar la recuperación del espacio destinado a los mayores".

El portavoz popular considera que esta situación refleja una falta de sensibilidad del gobierno local hacia las personas mayores y el mantenimiento de las zonas deportivas destinadas a este colectivo.

El PP de Vigo ha solicitado que el parque se reinstale "en la ubicación que sea posible dentro del paseo de Samil" para recuperar un servicio muy demandado por los vecinos. Además, el grupo municipal ha denunciado el mal estado de conservación de otros parques biosaludables de la ciudad, como los situados en la Praza Independencia, Eduardo Cabello, Baixada aos Ríos y el propio de Santa Baia, reclamando una actuación urgente de mantenimiento.