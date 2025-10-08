Ana Pontón reclama en la Feria de Conxemar de Vigo el IVA cero para los productos del mar

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado la aplicación del 0% de IVA para el pescado y los productos del mar, tanto frescos como congelados, con el triple objetivo de revertir la tendencia a la baja del consumo, ayudar a las familias y ayudar también a un sector que es "tractor" y estratégico para la economía de Galicia.

Pontón ha hecho estas declaraciones en su visita a la Feria de Conxemar, que este miércoles celebra su segunda jornada en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), donde ha recordado que el consumo de estos productos ha bajado en un 24% en los últimos años, por lo que, "al igual que se ha hecho con otros productos", es necesario eliminar el IVA de "un producto de primera necesidad" como es el pescado.

La portavoz nacionalista también ha mostrado su preocupación por la reducción de fondos de la UE destinados al sector pesquero, "un mazazo" para Galicia, que asciende al 67% según el marco financiero plurianual de la Unión para el periodo 2028-2034.

Sobre esto, ha incidido que la propia Xunta ha reconocido que el 80 % del presupuesto que se dedica a este sector en la Comunidad procede de fondos comunitarios. El recorte tiene origen en "políticas belicistas" y en el aumento de recursos destinados a armamento, ha denunciado: "No necesitamos más bombas ni más tanques, sino más apoyo al sector de la pesca".

También ha puesto el foco en PP y PSOE y su "oportunismo" y "cinismo político", ya que en Galicia expresan su rechazo al recorte de fondos europeos para la pesca, pero son "los que están en la Comisión Europea", por ello les pide que defiendan en Bruselas "lo mismo que dicen aquí".

Ampliación del Ifevi

Ana Pontón ha estado acompañada por el presidente de Conxemar, Eloy García, que ha confirmado el buen inicio del certamen, con un 14 % más de visitantes en su primer día que en la edición del año pasado, por lo que ha insistido en que es "absolutamente urgente" la ampliación del Ifevi.

La portavoz nacional del BNG ha "recogido el guante" y ha advertido de que "no se puede estar continuamente en este déjà vu". Para ello, ha pedido que se abandone la "confrontación estéril y partidista", que hace que la ciudad "no avance". "Esa confrontación es inútil, hace que Vigo pierda. Todas las administraciones tienen que ponerse a trabajar para la ampliación del Ifevi, tan necesaria", ha sentenciado.

En la misma línea, el portavoz municipal nacionalista en el Ayuntamiento olívico, Xabier Pérez Igrexas, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" de las administraciones para que lleguen a un acuerdo que permita ampliar el recinto, adecuarlo y modernizarlo y mejorar sus accesos, de manera que Conxemar pueda crecer y seguir consolidándose.