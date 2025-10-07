Vigo y su área, en prealerta por escasez de agua ante la falta de lluvias

La Xunta ha decidido este martes ampliar la declaración de la prealerta por escasez moderada de agua al sistema del río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona, y al de la costa de Pontevedra. Así, se suman los sistemas del río Lérez (Pontevedra), del río Grande (Camariñas) y del río Anllóns (Arteixo).

Así se ha decidido en la reunión de la Oficina Técnica da Seca, bajo la presidencia del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, que ha aumentado la situación por prealerta a 45 municipios gallegos.

El gobierno gallego recomienda a la población realizar un uso más responsable posible del agua, por lo que se pide evitar llenar piscinas o el riego con agua potable, entre otras medidas.

En el caso del subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del Verdugo, se ha acordado activar medidas equivalentes a un escenario de alerta —desde el pasado 7 de agosto presentaba indicadores propios de una situación de prealerta—.

Para la adopción de esta medida de precaución en las cuencas del río Verdugo y Costa de Pontevedra se tuvo en cuenta que en ambos casos presentan indicadores de escasez por debajo del límite de 0,30. Además, las previsiones de Meteogalicia para octubre no señalan una clara mejora desde el punto de vista de las lluvias.

Vigo, entre los afectados

Por otro lado, la evolución en los ríos Lérez y Grande (en prealerta desde el 7 de agosto) y en el Anllóns (en la misma situación desde el 23 de septiembre) también aconseja mantener la prealerta en estos tres sistemas.

Para tomar estas decisiones, se tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez.

Los 45 municipios afectados por la prealerta son: Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo, del río Lérez; Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, del río Grande; Arteixo, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica, Ponteceso y Tordoia, del río Anllóns.

Esta lista se completa con los incluidos este martes: Baiona (en alerta), Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, A Lama, Moaña, Mondariz, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Vigo y Vilaboa, del río Verdugo; A Guarda, Oia y O Rosal, de costa de Pontevedra.

Sin lluvias a corto plazo

Cabe destacar que Meteogalicia no prevé precipitaciones de importancia a corto plazo y que el mes de octubre en su conjunto se cerrará con valores por debajo del promedio, un pronóstico que avala la declaración de la prealerta por escasez en cinco sistemas.

La ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa está en el 62%, un 15,3% inferior a la del año pasado y un 6,72% inferior a la ocupación media en los últimos 10 años.