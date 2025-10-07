Ofrecido por:
Falsifica un parte amistoso atribuyéndole la culpa del siniestro al otro, en Baiona (Pontevedra)
Ambos no lograron un acuerdo sobre la responsabilidad del accidente, por lo que convinieron que fuesen los seguros los que dilucidaran el asunto. Sin embargo, días más tarde, el acusado cubrió, presuntamente, otro parte amistoso culpando al otro implicado y para tratar de sacar rédito
Más sucesos: Buscan a dos individuos que atracaron a punta de pistola un banco en O Porriño (Pontevedra)
Piden para el hombre acusado de falsificar un parte amistoso de tráfico en Baiona una pena de un año y tres meses de prisión. Los hechos se remontan a junio de 2023, momento en el que el procesado protagonizó un accidente con otro vehículo en la localidad de Baiona.
Ante la falta de acuerdo entre ambos conductores sobre la responsabilidad del siniestro, cubrieron un parte amistoso en el que hicieron constar sus datos y un apunte en el que indicaban que querían que fuesen los seguros los que resolviesen el asunto.
Sin embargo, días más tarde y tal y como recoge la Fiscalía en su escrito, el acusado habría acudido a una oficina bancaria y, "con la intención de obtener un beneficio económico", habría presentado un parte amistoso que cubrió en el que había estampado la firma del perjudicado, imputándole a este la responsabilidad del accidente.
Se le atribuye al varón, tal y como ha podido saber Europa Press, un delito de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito intentado de estafa. También se le solicita el pago de una multa de 1.350 euros.
El caso procede del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo y el varón será juzgado por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, este martes, después de que la vista fuese suspendida el pasado julio.