Falsifica un parte amistoso atribuyéndole la culpa del siniestro al otro, en Baiona (Pontevedra)

Piden para el hombre acusado de falsificar un parte amistoso de tráfico en Baiona una pena de un año y tres meses de prisión. Los hechos se remontan a junio de 2023, momento en el que el procesado protagonizó un accidente con otro vehículo en la localidad de Baiona.

Ante la falta de acuerdo entre ambos conductores sobre la responsabilidad del siniestro, cubrieron un parte amistoso en el que hicieron constar sus datos y un apunte en el que indicaban que querían que fuesen los seguros los que resolviesen el asunto.

Sin embargo, días más tarde y tal y como recoge la Fiscalía en su escrito, el acusado habría acudido a una oficina bancaria y, "con la intención de obtener un beneficio económico", habría presentado un parte amistoso que cubrió en el que había estampado la firma del perjudicado, imputándole a este la responsabilidad del accidente.