En el Aeropuerto de Vigo: Se duerme "el señor del combustible" y retrasa la salida de un vuelo

El lunes fue "muy lunes" también en el Aeropuerto de Vigo. Y si no que se lo digan al "señor del combustible" que, tal y como compartió el periodista y tuitero Rodrigo Fáez en su perfil de X en las últimas horas, se durmió y provocó que uno de los vuelos previstos a Madrid saliese con retraso desde la ciudad olívica.

"Lamento informarles que el señor que se encarga del combustible se ha dormido", confesaba el capitán del vuelo a tripulación y viajeros, tal y como recogía Fáez en el antiguo Twitter. "Han llamado a un compañero que vive cerca del aeropuerto y en unos cinco minutos estará por aquí. Suena a broma, pero es así. Lo sentimos", anotaba.

El periodista, que cuenta con más de 100.000 seguidores en X, bromeaba con la situación: "Saludo al héroe dormido. Sigo roto de la risa". Finalmente, el vuelo llegaba a Madrid sin mayores incidencias.

Las respuestas al momento insólito no se hicieron esperar. Hubo, incluso, quien bromeó con que había que cambiar el dicho de "Vigo trabaja, Pontevedra duerme, Santiago reza y A Coruña se divierte".