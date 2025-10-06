Conxemar modifica el tráfico en Vigo: cortes, desvíos y restricciones en la AP-9 y el entorno del IFEVI

El Instituto Ferial de Vigo (Vigo) acogerá desde este martes la XXVI Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar los días 7, 8 y 9 de octubre, que alterará el tráfico en la AP-9 y en el entorno del aeropuerto de Peinador.

La Feria de Conxemar genera cada edición retenciones de tráfico en el entorno del IFEVI y del aeropuerto. Para mitigar los atascos, como en anteriores ediciones, la organización ha elaborado un plan para gestionar la entrada y salida de vehículos al recinto ferial.

El plan incluye cambios y cortes en la entrada y la salida de la AP-9, así como cambios de sentido en la circulación de vehículos. Según informa Conxemar, el plan de tráfico ha contado con la participación del Ifevi, Audasa, Ministerio de Transportes, AENA, Policía Local de Vigo y Mos, y Conxemar.

Plan de tráfico de Conxemar Conxemar

En primer lugar, se cortará la entrada a la AP-9 desde la Avenida del Tranvía. Así, este tramo se convertirá en una vía de único sentido hacia el Ifevi. Además, la salida 157 de la AP-9 quedará cerrada para los vehículos que superen los 3.500 kilos.

Por otro lado, también está restringido el acceso al recinto ferial desde la rotonda de la avioneta, tan sólo vehículos autorizados, taxis y autobuses podrán utilizar este camino. Los expositores que dispongan de pase de parking podrán acceder por el ramal señalizado.

Las autoridades también cortarán la circulación en la Avenida del Tranvía, a partir del cruce con la Avenida de Santa Mariña. Se instalará una rotonda para girar y buscar otro camino para acceder a la Feria de Conxemar

Aparcamiento

Se abrirá el ramal que conecta la AP-9 con el aparcamiento del recinto. Tanto los expositores como los visitantes que quieran acceder a este ramal deberán tomar la salida 159B y acceder por la entrada 7B para llegar por el carril derecho a la desviación mencionada para acceder a los aparcamientos del recinto.

Conxemar recuerda que podrán acceder a este ramal los expositores que dispongan de pase de parking. También los visitantes sin pase de parking, que podrán aparcar en una de las 541 plazas del único aparcamiento habilitado para ellos.

Mapa aparcamientos para Feria de Conxemar Conxemar

En este sentido, cabe recordar que la organización también ha puesto a disposición de los visitantes 1.000 plazas gratuitas en el parking del aeropuerto (plantas -3 y -4), así como Vigo Parking, que dispone de espacio para otros 400 coches.

Salida del evento

Para salir del evento y volver al alojamiento, Conxemar recomienda utilizar la carretera N-556 para dirigirse hacia Vigo. Ahora bien, para aquellos que prevean usar la AP-9, la organización establece la PO-8015 Mos en dirección Puxeiros, desde donde se puede acceder tanto a la autopista como a la A-55.

Salidas disponibles de la Feria de Conxemar Conxemar

Horario de las restricciones

Los cortes de tráfico se aplicarán durante los tres días de la Feria de Conxemar, los días 7, 8 y 9 de octubre. Estarán activos desde las 7:30 horas hasta las 14:30 horas, aproximadamente.

La organización advierte que la recuperación de la normalidad dependerá de la decisión de los cuerpos de seguridad, que resolverán cuando las medidas para mitigar los atascos ya no serán necesarias.