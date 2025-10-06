Coia se manifestará contra el cierre del Servicio de Pediatría

Los profesionales del servicio de Pediatría del Centro de Salud de Coia se manifestarán el próximo 14 de octubre contra el cierre y traslado de este departamento médico al futuro Centro de Salud Olimpia Valencia, en la rúa Lalín.

Tras recoger este verano firmas contra la decisión de cerrar y reubicar este servicio, facultativos, enfermeros y pacientes mostrarán su disconformidad con la Consellería de Sanidade. La movilización se celebrará delante del Centro de Salud de Coia a las 10:30 horas de la mañana.

Así, el de Pediatría será uno de los departamentos que se prevé que abran en el nuevo Olimpia Valencia. La infraestructura albergará Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Farmacia, Trabajo Social y Cirugía menor. También contará con una base del 061 y espacios para la formación sanitaria especializada.

Los profesionales de Pediatría del Centro de Salud de Coia, además de los de López Mora y Pintor Colmeiro, se sumarán al conjunto de 130 sanitarios que desarrollarán su labor en el Olimpia Valencia. Esta decisión, sin embargo, no ha sido aceptada por una parte de los médicos y pacientes que tienen en el Centro de Salud de Coia su centro de cuidados de referencia.