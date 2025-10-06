El BNG de Vigo pide que se inmovilicen los Uber ante el inicio de Conxemar

La celebración de la feria de Conxemar, que arranca mañana en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), supondrá una alta demanda de taxis para desplazarse por la ciudad, que recibirá a cientos de visitantes para el evento.

Desde el BNG, han advertido que los coches de la empresa de VTC Uber siguen circulando por las calles de la ciudad a pesar de carecer de licencia para realizar traslados urbanos de pasajeros, por lo que ante esa alta demanda esperada le han solicitado al Concello que inmovilice estos vehículos de manera urgente.

Los nacionalistas han denunciado la "falta de contundencia" del Gobierno local ante lo que consideran un caso de "piratería" y competencia desleal hacia el sector del taxi. Por ello, han demandado que se adopte todas las medidas legales necesarias para impedir que sigan prestando servicios urbanos sin autorización.

Entre las acciones posibles, mencionan el bloqueo de los vehículos, como permite la legislación vigente. El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha insistido en que el Concello se mantiene "de brazos cruzados" mientras presiona al taxi retirándole su jornada de descanso obligatorio, lo que a su juicio demuestra un trato desigual e injusto hacia el sector.

Acceso a los expedientes sancionadores

El grupo nacionalista afirma tener conocimiento de 14 expedientes sancionadores abiertos contra la empresa VTC, aunque desconoce si alguno se ha resuelto con sanción. Por ello, ha solicitado acceso a los expedientes para comprobar si el gobierno municipal está actuando realmente o si está permitiendo una "barra libre" para Uber.

Según Igrexas, la compañía "se ríe del Concello" al continuar operando con total impunidad, lo que causa un perjuicio a un servicio público regulado como el taxi. Así, ha apelado a la necesidad de "decisiones claras y actuaciones firmes", insistiendo en que Vigo no debe ceder ante el "chantaje mafioso" de Uber ni permitir que una empresa privada imponga "la ley de la selva".

Según Igrexas, si se tratara de otra empresa, como una compañía de autobuses o un taxi sin taxímetro, el Concello no lo permitiría, por lo que exige el mismo rigor frente a la multinacional.