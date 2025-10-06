El Banco de Alimentos busca en Vigo y Pontevedra más de 2.500 voluntarios para La Gran Recogida

Presentación de la Gran Recogida del Banco de Alimentos, en Vigo Banco de Alimentos de Vigo

El Banco de Alimentos de Vigo ya se prepara para la Gran Recogida, que este año se adelanta dos semanas y se celebrará el 7 y el 8 de noviembre. A falta de anunciar el padrino o la madrina de la nueva edición, la fundación busca más de 2.500 voluntarios para llevar a cabo la campaña de mayor envergadura de España.

La Fundación Provincial Banco de Alimentos tratará de cubrir un total de 150 supermercados de toda Pontevedra. Por esta razón, necesita más de 2.500 voluntarios, lo que representa un 15% más que la marea azul movilizada durante la pasada edición.

Por zonas, Vigo y alrededores volverá a necesitar el mayor número de voluntarios superando los 1.100, siguiéndole tanto Pontevedra como O Salnés con 400 y 325, respectivamente. También habrá presencia de la marea azul en establecimientos comerciales de las comarcas de O Morrazo, Val Miñor, Baixo Miño, Condado, Louriña, Caldas y Deza.

Como novedad este 2025, Banco de Alimentos contará con siete supermercados nuevos en Sanxenxo, O Grove, Vigo y Vilagarcía que nunca se habían podido cubrir, pero que ahora sí se podrá.

"Buscamos personas empáticas que no miren a otro lado ante la necesidad más cercana, que dispongan de cuatro horas ese fin de semana del 7 y 8 de noviembre y que tengan ganas de unirse a nuestra gran marea azul", ha señalado el presidente del Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría.

Es la primera vez que esta campaña se adelanta dos semanas, ya que se suele celebrar a finales de noviembre. Con el eslogan 'Lo damos todo', el formato de donaciones será el mismo que en años anteriores: entrega de alimentos físicos y/o aportaciones económicas al pasar por caja.

El padrino o la madrina que abanderará la campaña de este año se desvelará en un acto el próximo 22 de octubre. De momento, ya está disponible en la web una aplicación informática donde se puede elegir jornada, supermercado y turno para colaborar con en La Gran Recogida. También se puede llamar al 986 263 022.