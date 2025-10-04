Fallece un motorista y cuatro personas resultan heridas en un accidente múltiple en Vigo

Un motorista perdió la vida y cuatro personas resultaron heridas de gravedad tras un accidente entre una moto y dos turismos en la PO-552, a su paso por la parroquia de Oia, en Vigo, según reporta Europa Press.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 23:20 de este viernes y fueron varios particulares los que alertaron del choque.

La central de emergencias alertó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que una vez en el punto confirmaron que era necesaria la intervención de los Bomberos de Vigo para liberar a una de las personas atrapadas en el interior de uno de los turismos.

Asimismo, informaron a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil de la zona.

El accidente, según los equipos de intervención, se produjo cuando un turismo impactó contra una motocicleta, que posteriormente colisionó contra otro vehículo.

En el primer turismo viajaban cuatro personas que fueron trasladadas al Hospital Álvaro Cunqueiro (una mujer de 23 años V.M. F. y un hombre de 26 años M. G. T.) y al Hospital de Povisa (una mujer de 24 años S. M. O. y un hombre de 24 años A. S. A.).

Los ocupantes del segundo vehículo implicado en el suceso no resultaron heridos.