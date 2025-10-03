El tiempo en Vigo: ¿Continuará el bis del verano 2025 durante el fin de semana?

Como si de un concierto se tratase, Vigo le pidió "otra" al verano 2025 y, por el momento, el buen tiempo sigue instalado en la ciudad olívica. Sin embargo, las oscilaciones térmicas parecen ser cada vez más frecuentes y es posible que el sol deje de brillar en las próximas horas, aunque no por mucho tiempo.

Mientras el otoño no se instala definitivamente, los vigueses podrán seguir disfrutando de un tiempo agradable. Hoy los mercurios llegarán a los 23 grados, aunque la sensación térmica podría ser de frío debido a la acumulación de bancos de niebla que evolucionarán a nubes y claros con el transcurso de la jornada. La mínima no pasará de 13.

Para mañana sábado habrá que tener a la vista los paraguas, aunque parece que la lluvia no pasará de llovizna. Los valores máximos caerán ligeramente hasta los 21 grados, mientras que la mínima se recuperará hasta los 15.

Por contra, el domingo la fotografía podría asemejarse a un día de verano: La máxima subirá hasta los 26 grados, mientras que la mínima se quedará en los 14.