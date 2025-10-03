Rescatan en Tui (Pontevedra) a un joven de 26 años que se cayó al río Miño

Zona del rescate de un joven en el río Miño, en Tui (Pontevedra) Comandancia Naval Tui

Susto en Tui (Pontevedra). Los servicios de emergencias han tenido que rescatar a un joven de 26 años que había sufrido una caída en una zona de difícil acceso del Río Miño.

Como indica Europa Press, fue el presidente del Club Kayak Tudense quien dio aviso al 112 al detectar la presencia de una persona que se encontrabaparcialmente sumergida y en una postura que impedía su desplazamiento.

Según su información, el varón se encontraba visiblemente aturdido, con la mitad de su cuerpo sumergido en el agua y boca abajo. Ante esta situación, la Comandancia Naval del Miño activó una embarcación neumática y se desplazó al lugar, donde la Policía Local ya había iniciado las primeras maniobras de socorro.

Posteriormente, el afectado fue evacuado hasta el pantalán de la Comandancia Naval, donde esperaba una ambulancia del Servizo de Urxencias de Galicia-061, que lo atendió y lo trasladó a un centro hospitalario para su evaluación.