El BNG presenta un recurso contra la Zona de Bajas Emisiones de Vigo por "injusta y restrictiva"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha registrado este viernes un recurso de reposición contra el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) presentado por el Concello. Los nacionalistas tratan de dejar sin efecto un modelo que consideran "injusto, restrictivo y socialmente regresivo".

Según el portavoz del grupo municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, el proyecto del gobierno de Abel Caballero va "en la dirección contraria" de los objetivos que persiguen las ZBE y no va a permitir reducir los "elevados índices de contaminación atmosférica y acústica de la ciudad". Ha recordado, además, que Vigo cuenta con el mayor nivel de motorización de España.

"Afrontar esta realidad es una obligación legal, pero también una oportunidad para transformar Vigo en una ciudad más habitable, saludable y sostenible", ha criticado Igrexas, que defiende que el modelo escogido por Caballero y su equipo "no responde ni a las necesidades reales de la ciudad ni a las recomendaciones" que marca la legislación.

Por otro lado, ha afeado que el Concello aprobase el proyecto "sin participación real" de la ciudadanía, así como que se implanten controles automatizados en las cuatro ZBE y con sanciones de hasta 200 euros. "Caballero va a convertir la ZBE en una máquina de multas que discrimina claramente en función de la renta", ha sentenciado el líder nacionalista.

Así, ha advertido que solo quien pueda permitirse comprar un coche eléctrico o híbrido enchufable tendrá libertad de circulación, mientras que la mayoría de la ciudad verá restringida su movilidad. Para contrarrestarlo, el BNG propone que todo Vigo sea una Zona de Bajas Emisiones, tratando de reducir el uso del coche con más y mejor transporte público, y movilidad peatonal y ciclista.

Igrexas considera este un modelo probado con éxito. Pone el ejemplo de Pontevedra, que ha conseguido "mejorar la calidad de vida" sin "discriminar y multar a los vecinos". "Con este recurso damos voz a la mayoría social que quiere otro modelo de ciudad: un Vigo más habitable, más seguro y mucho más verde", ha asegurado.