Susto en el acto del Día de la Policía Nacional en Vigo: un hombre sufrió un paro cardíaco

Susto en la calle García Barbón de Vigo mientras se celebraba el acto de clausura del Día de la Policía Nacional. Un ciudadano alemán de 61 años sufrió un paro cardíaco, solo la rápida actuación de varios agentes de la Unidad de Intervención Policial pudo salvarle la vida.

Así lo explica dicho cuerpo de seguridad en un comunicado recogido por Europa Press, en el que se detalla que fue una mujer la que alertó a los agentes de que había un hombre tirado en la calle.

Al comprobar que "apenas respiraba", comenzaron a realizar las maniobras de reanimación, que se prolongaron durante más de 20 minutos hasta lograr estabilizarlo.

"Gracias a la colaboración de la Policía Local de Vigo, que facilitó a los agentes un desfibrilador autónomo, consiguieron salvarle la vida. Posteriormente, el ciudadano fue trasladado a un hospital de Vigo, donde permanece hospitalizado", ha añadido la Policía Nacional.

El Día de la Policía en Vigo

Con motivo de la celebración del Día de la Policía, que este año ha tenido lugar en la ciudad de Vigo, se ha desarrollado un desfile en el que han participado distintas unidades de la Policía Nacional.

El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, así como por otras autoridades civiles y militares.