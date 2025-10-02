Los estudiantes de Vigo alzan la voz por Palestina y llaman a la huelga general

Manifestación del estudiantado vigués en apoyo a Palestina a 2 de octubre de 2025 Treintayseis

Casi coincidiendo en lugar y hora con la celebración del Día de la Policía, centenares de estudiantes marcharon en Vigo por Palestina y clamando por el fin del genocidio y del conflicto bélico en esta región.

Puntual, a las 12:00 horas, y escoltada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, la marcha partió desde la Farola de Urzáiz en dirección opuesta al cruce con García Barbón, en donde en estos momentos todavía continúan los actos del cuerpo policial.

Los jóvenes, ataviados con banderas y pañuelos palestinos, así como con pancartas y carteles, entonaron proclamas por el fin de la guerra. También hicieron un llamamiento a una huelga general y acusaron a Europa de ser "cómplice" del estado israelí.

Dos manifestantes en Vigo en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio Treintayseis

Entre los participantes, reunidos por el Sindicato de Estudiantes -que también organizó marchas en otras ciudades gallegas como A Coruña o Ferrol-, se encontraba el voceiro del BNG en la ciudad olívica: Xabier P. Igrexas.

La de este jueves no será la única concentración de la semana en Vigo en apoyo al pueblo palestino. La Plataforma Cívica Vigo Pro-Palestina ha hecho un nuevo llamamiento para manifestarse de manera pacífica este sábado contra el genocidio.