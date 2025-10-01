Un septuagenario acepta seis meses de cárcel y el pago de 300 euros por tocar las nalgas a una empleada del hogar

Un hombre de 70 años ha aceptado seis meses de cárcel y pagar 300 euros por tocar las nalgas a una empleada del hogar. Así lo ha reconocido en una vista de conformidad llevada a cabo este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, donde el varón ha aceptado la pena.

Según recoge Europa Press, el septuagenario ha aceptado la condena tras consignar al completo los 300 euros que se solicitaban por parte del Ministerio Fiscal como responsabilidad civil. Este dinero será abonado a la víctima.

Además, se le ha impuesto una inhabilitación especial sobre cualquier actividad que suponga contacto con menores durante 2 años, así como la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la mujer por el mismo periodo de tiempo.

Pese a esto, el septuagenario no tendrá que entrar en prisión, siempre que no delinca en los dos próximos años, tal como se ha acordado en la vista de conformidad.