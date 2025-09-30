Un vecino de Vigo llama al 112 para denunciar a su mujer y acaba detenido por supuestamente agredirla

El cuchillo con el que el detenido amenazó a su mujer Policía Local de Vigo

La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre por supuestamente agredir y amenazar a su mujer, tras realizar él una llamada a Emergencias para denunciarla a ella. La víctima presentaba un ojo hinchado, cortes y diversos hematomas.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:20 horas del pasado domingo, cuando el 112 avisó a la Policía Local de Vigo de que un residente de la calle Conde de Torrecedeira que alertaba que "su mujer estaba muy alterada y lo incitaba a que la agrediese".

Una patrulla de este cuerpo de seguridad se trasladó al lugar de los hechos. Allí, se entrevistaron con la mujer, que manifestó que minutos antes había discutido con su pareja y que el hombre le tiró un jarrón, llegando a golpearla.

La víctima también relató que el varón, de 35 años de edad, continuó causando daños en la vivienda, cogiendo un cuchillo de cocina y arrinconándola a la vez que la amenazaba. Entonces, la golpeaba.

El hombre depositó de nuevo el arma blanca en la cocina, momento que aprovechó la mujer para esconder el cuchillo y evitar que el episodio se repitiera, o que el varón ejecutase su amenaza.

La víctima mostró el cuchillo a los agentes, así como las lesiones causadas por el agresor. Presentaba el ojo izquierdo hinchado, sendos cortes en hombro izquierdo y mano derecha, y diversos hematomas por todo el cuerpo.

El hombre, al contrario, relató que fue la mujer quien tiró los objetos y causó los daños. Alegó incluso que las amenazas fueron lanzadas por ella. Ahora bien, el sujeto no presentaba lesión o daño alguno. Así, resultó detenido por la supuesta Comisión de un Delito de Violencia de Género.