Un accidente entre un coche y una moto provoca retenciones de varios kilómetros en la AP-9 en Vigo

Un accidente entre una moto y un coche ha dejado un herido y retenciones de varios kilómetros en la AP-9, a la altura de Teis, en Vigo.

Según explica el 112 Galicia a Europa Press, fue un particular el que avisó alrededor de las 8:00 horas de un motorista que tenía una pierna atrapada cerca del túnel de A Madroa (kilómetro 152, sentido Tui), tras chocarse con un vehículo aunque posteriormente Tráfico aclaró que el conductor se había enganchado con el pantalón en la cadena de la moto "y fue ahí cuando se fue contra el coche".

La circulación se retomó pasadas las 9:30 horas, pero con retenciones en el entorno del puente de Rande, con alrededor de 5 kilómetros de atasco.

El motorista recibió asistencia en el punto. Fueron movilizados, entre otros, 061, Guardia Civil y servicios de mantenimiento.