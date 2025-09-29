Vigo transforma Alfageme: la fábrica abandonada se convertirá en un espacio de uso público

Uno de los objetivos del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo es recuperar el patrimionio industrial de la ciudad. Así, el Concello ha anunciado este lunes que ha comenzado la tramitación ambiental para convertir Alfageme en un espacio de uso público.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que Alfageme es "una zona extraordinaria, con grandes posibilidades", de 14.394 metros cuadrados. El Concello será propietario de toda la nave que diseño Gómez Román, tanto de los anexos como de la antigua vivienda del fundador de la empresa.

"Lo vamos a transformar en espacio de uso público", ha confirmado el regidor socialista, que ha recordado otras actuaciones similares como la rehabilitación de la Casa do Patín y del Pazo da Raposeira.

Además, en Alfageme desarrollarán una zona verde y "toda la parte que está detrás de la verja y, adicionalmente, el hórreo y el crucero" pasará a ser público. El alcalde también ha recalcado que el proyecto incluye la construcción de vivienda, siendo el 30% de protección.

"Será vivienda de protección y, por tanto, podremos ofertar a la gente joven viviendas a precios asequibles", ha señalado el alcalde olívico, que ha añadido que taparán "unas medianeras horribles que hay en la zona".