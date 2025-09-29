Recibo de la basura: el PP de Vigo critica que Caballero no rebaje la tasa con fondos propios

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha lamentado este lunes que el gobierno local "haya rechazado en el pleno rebajar el recibo municipal de la basura con cargo a fondos propios". Esta negativa del Concello coincide con una subida general del 4% de los impuestos municipales.

"Caballero está haciendo caja valiéndose del tasazo de Pedro Sánchez en el recibo municipal de la basura. Es un escándalo", ha reprochado Luisa Sánchez al regidor socialista durante el pleno de este lunes.

El grupo popular ha presentado una moción para exigir a la corporación municipal que explique "cómo y cuándo va a devolver el dinero que está cobrando de más a los vigueses en el recibo de la basura". Esta moción fue rechazada con los votos del PSOE.

"De los 4,1 millones de euros que ha subido el coste de la recogida de basura para la ciudad de Vigo, la Xunta asume el 60%, los contribuyentes pagan el 40% restante y Caballero cero euros. Una vez más, no pone de su parte y se limita a recaudar, a seguir metiendo dinero en la hucha", ha censurado Luisa Sánchez.

En este sentido, la presidenta popular ha recalcado que los hogares vigueses han pagado en septiembre un recibo municipal de hasta 138 euros, un 50% más que el año pasado. "Todo ello a pesar de que cuenta con una bonificación de Sogama, que no está trasladando a los recibos", han señalado.

El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, ha respondido a las críticas de grupo municipal del PP, indicando que Vigo pagará 10,2 millones de euros a Sogama, "una entidad pública que tiene unas pérdidas acumuladas de 9,9 millones". "Lo que va a pagar Vigo sirve para limpiar las pérdidas", ha resumido.