Detenido un varón de 19 años en Vigo por una supuesta agresión sexual a una joven en la calle

La Policía Local de Vigo detuvo a un varón, de 19 años, como autor de un supuesto delito de agresión sexual a una joven de madrugada en una céntrica calle de la ciudad olívica.

Según han explicado fuentes policiales consultadas por Europa Press, el suceso se produjo sobre las 07:10 horas de este sábado, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la calle Joaquín Loriga fue requerida por un grupo de cuatro jóvenes.

Los testigos alertaron de que una mujer se encontraba tendida en un banco y casi inconsciente. Ante esta situación, los agentes se desplazaron hasta el lugar y solicitaron la intervención del personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El grupo de jóvenes indica que cuando salieron de una discoteca que hay en la zona vieron a la mujer tirada en el suelo con "un varón encima de ella", al tiempo, detallan que este se ausentó del lugar con el pantalón manchado de sangre.

Asimismo, según las mismas fuentes, dos de los testigos relatan que el hombre estaba encima de la mujer, con el pantalón bajado y realizaba "movimientos pelvicos".

Los agentes localizaron al hombre y comprobaron que la descripción ofrecida por los testigos concordaba. Además, el varón reconoció que, momentos antes, tuviera relaciones sexuales con una mujer.

Los efectivos policiales procedieron a cachearlo y le localizaron un teléfono móvil que pertenecía a la joven.

Por todo ello, la Policía Local activó el protocolo de agresión sexual y la joven fue trasladada por el personal sanitario al Hospital Álvaro Cunqueiro.

El varón fue detenido por un supuesto delito de agresión sexual y fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.