Vigo empieza la instalación en Príncipe de la bola gigante de Navidad

Semana clave para la Navidad de Vigo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes el inicio de la instalación de los grandes elementos decorativos, entre los que se encuentra la bola gigante de Príncipe, que ya empieza a tomar forma.

Los vigueses y viguesas que han paseado este viernes por la mañana por el centro de la ciudad se han llevado una sorpresa. A 26 de septiembre de 2025, la bola de Navidad situada junto a la Farola de Urzáiz ya está medio montada.

Se trata de uno de los elementos más representativos de la Navidad viguesa, junto al árbol o el regalo. Por eso, los vecinos se han sorprendido al ver esta instalación a finales de septiembre y muchos la han fotografiado para avisar a familiares y amigos.

La bola gigante de Príncipe cuenta con 12 metros de altura y, lo más importante, es transitable en su interior, por lo que permite a locales y turistas fotografiarse bajo sus miles de luces led.

¿Qué se sabe de la Navidad hasta ahora?

La bola de Navidad es uno de los elementos decorativos que está empezando a montar el Concello de Vigo esta semana. Además, muchas calles céntricas ya están adornadas con las tradiciones guirnaldas.

En total, se instalarán 11,5 millones de luces led en 420 calles y plazas de la ciudad. El alcalde también ha anunciado que habrá mercadillos de Navidad en los barrios de O Calvario y Bouzas y ha dado algunos detalles de la cabalgata de los Reyes Magos.

Ahora bien, hay dos secretos que el gobierno local aún no ha desvelado: la fecha del encendido de luces y una sorpresa. Al respecto, Caballero ha avanzado que pondrán en funcionamiento "una nueva área de Navidad", aunque no ha informado dónde será.