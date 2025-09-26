El PP de Vigo exige un plan de choque ante el aumento de "pintadas vandálicas"

El PP de Vigo ha reclamado al Gobierno de Abel Caballero que refuerce el servicio de limpieza de las "pintadas vandálicas" de la ciudad, tras poner sobre la mesa el aumento de este tipo de pintadas que "lejos de pretensiones artísticas lo único que hacen es vandalizar el espacio público y privado de nuestra ciudad"

El portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, ha señalado que "fachadas, puertas y mobiliario urbano son elementos que cada vez más sufren las consecuencias del espray", un problema que se ha dado en entornos como el de la plaza de Portugal, Camelias, O Castro o Bouzas, lugares que siempre han estado en el foco de los grafiteros.

"Lejos de ir a menos, la situación ha empeorado en los últimos tiempos, tal y como han denunciado reiteradamente los vecinos", ha subrayado Martín, que ha incidido en que el Concello ha permitido que la concesionaria de limpieza recorte ese servicio a la mitad.

El portavoz popular ha instado a poner en marcha un plan de choque para afrontar esta "plaga de grafitis" con una campaña de concienciación y, por otra parte, una mayor vigilancia por parte de la policía local.

"Para poder presumir de verdad de una ciudad limpia, hay que dejar de lado la escoba de platino y coger la de verdad. Porque las cosas no se limpian con premios, sino con personal y medios. Y lo cierto es que los grafitis vandálicos ensucian Vigo y el Concello parece que no se lo toma en serio", ha sentenciado.