El PP acusa al Gobierno y a AENA de dejar al aeropuerto de Vigo sin vuelos ni rutas PP de la provincia de Pontevedra

La vicepresidenta de la Diputación y portavoz del PP en Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado este viernes la "incompetencia" del Gobierno de España y de AENA por el deterioro del aeropuerto de Peinador, que acumula una grave pérdida de frecuencias, destinos y servicios.

Acompañada por el diputado nacional Juan Bayón, la senadora Pepa Pardo y el diputado autonómico Raúl Santamaría, Sánchez ha reclamado una rectificación de la política de tasas aeroportuarias para garantizar la viabilidad de las aerolíneas y una estrategia activa de captación de nuevas rutas.

Según ha explicado, de los tres aeropuertos gallegos, el de Vigo es el que presenta los peores datos a pesar de estar en la ciudad más poblada de Galicia. En 2024, registró 1.058.529 pasajeros —con un retroceso del 22,5 % en operaciones y una caída del 61 % en mercancías—, cifras que lo sitúan como el aeropuerto con peor evolución de toda España.

La salida de Ryanair a partir de enero de 2026, ha advertido, dejará "una terminal vacía tras 18 años de actividad", evidenciando la "errática política aeroportuaria" del gobierno local.

El PP provincial presentará el próximo martes en el pleno de la Diputación una moción para exigir al Gobierno y a AENA que refuercen la red de aeropuertos medianos y pequeños, con especial atención a Peinador, y que mantengan unas tasas competitivas que hagan atractiva la operación de las aerolíneas.

Sánchez ha apelado también a la implicación directa del alcalde Abel Caballero para defender la terminal ante las administraciones competentes y garantizar que los ciudadanos y el tejido empresarial del área metropolitana dispongan de una oferta adecuada y amplia de conexiones nacionales.