Hallan el cadáver de un vecino de Vigo en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid)

La Policía Nacional de Valladolid ha localizado este viernes el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid).

Según han informado, se trata de G.F.B, de origen portugués angoleño, cuya desaparición había sido denunciada por su familia, residente en Vigo, al no poder contactar con él desde el pasado día 23 de septiembre.

El cuerpo del joven, quien se había trasladado hasta Valladolid por motivos de trabajo, ha sido localizado esta mañana. Posteriormente, se ha activado el protocolo judicial y se ha abierto la correspondiente investigación, a la espera de los resultados del forense para determinar las causas de la muerte.

En principio no hay indicios de criminalidad, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.