Comienza en Vigo el XV Congreso Internacional de Bioética de la AEBI

Será la primera vez que la AEBI llevará a cabo este evento en Galicia

Vigo acogerá a partir de este viernes el XV Congreso Internacional de Bioética de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI), que se celebrará bajo el lema 'Bioética de las tecnologías emergentes en el ámbito de la salud'.

Será la primera vez que la AEBI llevará a cabo este evento en Galicia, como informa Europa Press. Con carácter bienal, el congreso reúne expertos, investigadores y profesionales del ámbito sanitario y académico de todo el mundo.

Será en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, en Vigo, este viernes y sábado. Allí se abordarán los desafíos éticos más relevantes que plantea la rápida incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica y las ciencias cognitivas a la práctica médica.

En la cita se analizará cómo estos avances transforman la atención sanitaria, planteando preguntas críticas sobre la dignidad humana, la privacidad, la equidad y la responsabilidad profesional.