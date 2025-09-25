El PP de Vigo denuncia un retraso de 3 meses en la atención del Centro de Información a la Mujer

El PP de Vigo ha denunciado este jueves el retraso de tres meses en la atención de las demandantes de ayuda del Centro Municipal de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIM) de Vigo.

Según la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, se trata de un retraso "inaceptable" en "un servicio fundamental para las víctimas de malos tratos o en situación de vulnerabilidad" que "no se pueden permitir el lujo de esperar tanto tiempo".

Sánchez ha señalado que, desde el pasado mes de diciembre, el CIM sólo cuenta con una única psicóloga que se encuentra en situación de interinidad. "Desde entonces han pasado nueve meses hasta que por fin la junta de gobierno local nombrará este viernes a una nueva profesional con motivo del exceso y acumulación de tareas en el servicio", ha subrayado.

La presidenta del PP local ha añadido que "no se puede estar con un CIM sujeto constantemente a los vaivenes de este gobierno de Abel Caballero más centrado en poner parches, que por cierto llegan tarde, que solucionarlo de una vez por todas" y ha remarcado que las políticas feministas "de verdad" son las que se centran en atender a las mujeres cuando éstas lo precisan y durante el tiempo que sea necesario.

Respuesta del Concello

Por su parte, el Concello ha asegurado que todas las mujeres que solicitan una atención urgente con la psicóloga del CIM son atendidas de manera "inmediata".

La concelleira de Igualdade, Ana Laura Iglesias, ha señalado que se trata de una profesional "altamente cualificada para atender a las mujeres que lo necesitan" y que en enero se aprobó la incorporación de una nueva psicóloga.

"Vigo que es el único Concello que cuenta con dos psicólogas en plantilla, dos plazas de trabajadora social y una abogada, por lo tanto, una atención integral", ha remarcado la concelleira, que ha lamentado que desde el PP traten de "engañar" y ha tachado su política de "rastrera", usando a "las víctimas de la violencia de género".