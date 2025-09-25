Detenido en Vigo por por quinta vez este año un hombre tras supuestamente agredir a su pareja

Por quinta vez este año, un hombre de 56 años ha sido detenido por supuestamente agredir a su pareja en Vigo. Según informa la Policía Local, las cuatro anteriores fue arrestado por episodios similares.

Los hechos ocurrieron sobre las 07:10 horas, cuando una mujer se personó en las dependencias policiales asegurando que había sido agredida por su pareja, el cual le había propinado un cabezazo.

Además, añadió que el varón se encontraba en las inmediaciones. En concreto, en la calle Falperra, donde ambos residían.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia, comprobando los sanitarios que la mujer presentaba un fuerte hematoma en la frente, siendo trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro para ser tratada de sus lesiones.

Por su parte, los agentes salieron en la procura del supuesto agresor, tratándose de un viejo conocido por los funcionarios debido a que ya había sido detenido cuatro veces antes este año por episodios similares. De esta manera, fue arrestado como supuesto autor de un delito de violencia de género.

Detenido por agredir con una botella

También en la ciudad olívica, la Policía Local detuvo el pasado domingo a un joven tras una trifulca nocturna en la que supuestamente agredió a otro con una botella.

Los hechos habrían ocurrido sobre las 04:30 horas en la zona de la Alameda, cuando una patrulla fue alertada por varios jóvenes que aseguraban que se estaba produciendo una pelea multitudinaria en las inmediaciones.

Una vez en el punto, los funcionarios procedieron a separar a las partes de la trifulca, observando cómo uno de los implicados, que portaba una botella, se dirigía a otro varón con intención de agredirlo, bloqueando uno de los policías tal acción.

Precisamente, el hombre que iba a ser agredido sangraba de forma abundante por la oreja y por la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia, siendo posteriormente trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro al precisar puntos de sutura.

"Recabados los testimonios de los presentes, todos coincidían en la versión de que el supuesto agresor, que no conocía al resto de personas, sin mediar provocación, se dirigió al ahora lesionado y comenzó a golpearlo con la botella, iniciándose la trifulca observada por los agentes", explica la Policía Local.

Sin embargo, el aludido relató que "los otros" lo habían agredido, por lo que cogió la botella para defenderse. No obstante, fue detenido como supuesto autor de un delito de lesiones.