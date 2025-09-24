Aparatoso accidente en Nigrán (Pontevedra): tres personas heridas y cinco vehículos implicados

Dos adultos y un menor han resultado heridos en un accidente de tráfico con cinco coches implicados en Nigrán (Pontevedra). El suceso tuvo lugar sobre las 10:00 horas en la carretera PO-340, a la altura de la parroquia de A Ramallosa.

Según informa Europa Press, el 112 Galicia ha tenido constancia del siniestro a través del sistema de aviso automático de uno de los vehículos implicados, así como de las llamadas de particulares que se encontraban en la zona.

Al conocer los hechos, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES del Val Miñor y a los servicios de mantenimiento de la vía. Finalmente, los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 evacuaron al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a los tres heridos.