Un agresor sexual acepta 5 años de cárcel por violar a una mujer en la vía pública en Vigo

Condenado a 5 años de cárcel por violar a una mujer en la vía pública en Vigo Europa Press

La Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a Juan Manuel P. M. a cinco años de prisión al considerarlo autor de un delito de violación. El hombre ha aceptado los hechos y la pena impuesta tras una vista de conformidad.

Como informa Europa Press, la agresión se produjo en la vía pública, en mayo de 2024. Víctima y acusado se encontraban en la calle Areal, en un banco y, cuando se quedaron solos, él la llevó hacia una zona ajardinada y la violó.

El tribunal le ha impuesto cinco años de cárcel tras aplicarle la circunstancia atenuante de embriaguez, ya que tenía sus capacidades "ligeramente alteradas" por la ingesta de alcohol. También ha aplicado la agravante de reincidencia, ya que J.M.P.M. fue condenado por una agresión sexual anterior.

Además de la pena privativa de libertad, la Audiencia le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 10 años, así como la medida de libertad vigilada, tras salir de prisión, durante 5 años.

Igualmente, le ha impuesto la inhabilitación para desempeñar trabajos o actividades que impliquen contacto con menores durante un tiempo de 10 años. También deberá indemnizar a la perjudicada en 5.000 euros.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para el acusado 10 años y 9 meses de cárcel, y una indemnización para la mujer de 20.000 euros.