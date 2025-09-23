Xunta y UVigo firman la cesión de dos edificios en la ETEA para el futuro Campus del Mar

El rector de la UVigo y el presidente de la Xunta esta mañana en la ETEA Pedro Davila - Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, han firmado este martes un convenio de colaboración para la cesión de dos nuevos edificios. Estos inmuebles autonómicos pasarán a manos de la UVigo para el futuro Campus del Mar en la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA).

Estos inmuebles, en concreto denominados Morse y Enfermería, se sumarán al Faraday, ya cedido hace años, y al Siemens, pendiente de cesión por parte de la Zona Franca. Así, la UVigo pretende trasladar a la ETEA la Facultad de Ciencias del Mar y todo aquello relacionado con la investigación del mundo marino, aunque también se mantendrán las instalaciones que están en la isla de Toralla.

En el acto, Reigosa ha celebrado esta cesión, esperando que la ETEA se convierta en la "envidia" de los investigadores en ciencias del mar de todo el mundo. Según ha explicado, la idea es que el edificio Morse, de casi 2.000 metros cuadrados, sea utilizado para docencia, ya que en su día ya tuvo ese uso y la adaptabilidad será más "sencilla".

El inmueble Enfermería albergará despachos y administración. En este caso, tal como han explicado, dispone de unos 1.000 metros cuadrados y está en un "peor" estado, ya que tuvo filtraciones de agua. Pese a esto, las obras en los edificios durarán casi dos años desde que comiencen, según se estima.

Pendientes del Concello

Ahora bien, para llevar a cabo las obras son necesarios los permisos del Concello, que todavía no han llegado. Al respecto, Alfonso Rueda ha urgido al gobierno local la firma del convenio de colaboración entre Ayuntamiento, Xunta y Zona Franca, todavía pendiente de rúbrica.

Pese a que el acuerdo ya ha sido enviado hace meses al gobierno local, no ha habido respuesta. Tras mostrar la disposición de la Xunta, ha insistido en que la población "no quiere ver a las administraciones pelear", sino colaborar.

El alcalde no ha tardado en responder. El regidor socialista ha reiterado que la Xunta "solo viene a Vigo a llevarse dinero", solicitando la donación de "muchos más" edificios y espacios en la ETEA, asegurando que es el Concello quien "arregla el saneamiento de toda la ETEA". Sin embargo, no se ha referido a cuándo firmará el convenio.