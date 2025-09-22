Vigo empezará el otoño con sol y temperaturas por encima de los 20 grados

Los largos días de playa y los helados se acaban este año. Este lunes 22 de septiembre empieza el otoño en Vigo, que dará la bienvenida a la nueva estación con sol y temperaturas que superarán los 20 grados.

Así lo indica Meteogalicia, que prevé cielos poco nublados o despejados en general durante los próximos días, aunque ocasionalmente aparecerán nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con valores globalmente en ascenso moderado. Así, este lunes Vigo y su área alcanzará los 21 grados, mientras que martes y miércoles los termómetros marcarán 24 grados de máxima.

Por otro lado, las mínimas serán las propias del otoño, situándose entre los 10 y los 13 grados. En lo referido a la calidad del aire, se espera que empeore de un grado favorable a un grado malo.

Así dará la bienvenida Vigo al otoño, que empezará este lunes a las 20:19 horas y se extenderá hasta el 21 de diciembre, a las 16:03 horas. En ese momento, se producirá el solsticio de invierno, tal y como ha trasladado la Universidade de Santiago de Compostela.