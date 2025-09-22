Ofrecido por:
Vigo se concentra en apoyo al pueblo palestino: "A infancia de Gaza non é unha ameaza"
Cerca de dos centenares de personas se han citado en la Farola de Urzaiz para protestar contra el genocidio y en solidaridad con Palestina
Al grito de consignas como "Galiza está co pobo palestino" o "A infancia de Gaza non é unha ameaza", cerca de dos centenares de personas se han concentrado esta tarde en la Farola de Urzaiz en solidaridad con el pueblo palestino.
A las 20:00 horas ha arrancado esta concentración en Vigo, con varias asociaciones pro Palestina y el BNG y el sindicato CIG como cabezas visibles, que han manifestado su condena al genocidio de Israel en Gaza.
Estas protestas se suman a las que se realizaron con motivo de La Vuelta, a su paso por varias poblaciones de la provincia de Pontevedra, por la participación del equipo Israel-Premier Tech y que obligó a finalizar la etapa ciclista a 8 kilómetros de la meta.