Vigo se concentra en apoyo al pueblo palestino: "A infancia de Gaza non é unha ameaza"

Cerca de dos centenares de personas se han citado en la Farola de Urzaiz para protestar contra el genocidio y en solidaridad con Palestina

Al grito de consignas como "Galiza está co pobo palestino" o "A infancia de Gaza non é unha ameaza", cerca de dos centenares de personas se han concentrado esta tarde en la Farola de Urzaiz en solidaridad con el pueblo palestino.

A las 20:00 horas ha arrancado esta concentración en Vigo, con varias asociaciones pro Palestina y el BNG y el sindicato CIG como cabezas visibles, que han manifestado su condena al genocidio de Israel en Gaza.

Estas protestas se suman a las que se realizaron con motivo de La Vuelta, a su paso por varias poblaciones de la provincia de Pontevedra, por la participación del equipo Israel-Premier Tech y que obligó a finalizar la etapa ciclista a 8 kilómetros de la meta.