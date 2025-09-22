El Olimpia Valencia de Vigo: "oportunidad perdida" para los sindicatos, "mejora sustancial" para el Sergas

De "oportunidad perdida" han tildado los sindicatos el nuevo el nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo, ya que "no va a suponer una descarga de la sobrecarga asistencial ni mejorará los servicios" sanitarios actuales.

Así lo ha asegurado la portavoz de la comisión de centro del Área Sanitaria de Vigo, Pilar Rodríguez, en rueda de prensa, que también ha criticado que su apertura, prevista para el primer trimestre de 2026, "no esté ligada a una dotación de personal propia".

Tal como ha recordado, el Olimpia Valencia implicará el cierre de los centros de salud de Nicolás Peña y de López Mora por lo que "no supone una mejora" de los servicios, sino un "mero" trasvase de personal de unas instalaciones a otras.

Después de poner el foco en el "oscurantismo" con el que ha operado el Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la hora de desarrollar el nuevo edificio, Rodríguez ha expresado su "malestar" por la centralización del servicio de pediatría de otros centros en el Olimpia Valencia.

Por ello, ha apuntado hacia el plan funcional del Sergas para el centro, indicando que tras tres reuniones se consiguió que se ganasen 12 plazas de distintas categorías como Odontología, higienista bucodental, farmacia, trabajo social, psicología clínica, TCAE, fisioterapeuta o nutricionista.

Sin embargo, es "insuficiente" porque no contará con una dotación propia de médicos de familia o enfermería, entre otros puestos, sino que serán reubicados los profesionales de los centros que cerrarán.

Por todo ello, este lunes han presentado más de 2.000 firmas que han sido recogidas hasta ahora solicitando que no se traslade el servicio de Pediatría del centro de Coia y que no se cierre el Nicolás Peña.

Asimismo, ante esta situación, no descartan llevar a cabo algún otro tipo de protesta en los próximos meses.

"Una mejora sustancial" para el Sergas

Ante estas críticas, la gerencia del Área Sanitaria de Vigo no ha tardado en reaccionar, asegurando que el Olimpia Valencia supondrá "una mejora sustancial en la atención sanitaria", al proporcionar "infraestructuras y equipamientos más modernos y una asistencia más amplia, próxima y resolutiva".

Por ello, la dirección ha mostrado su "rechazo" a las palabras de Pilar Rodríguez, reivindicado que la nueva "redistribución" permitirá "completar la cartera de servicios de atención primaria y dotar esa zona de nuevas prestaciones como Fisioterapia, Odontología, Farmacia, Trabajo Social, Nutrición o Matrona".

En relación con la reorganización de la Pediatría en el Olimpia Valencia, "el objetivo es mejorar la calidad asistencial y garantizar la continuidad de los cuidados en unas instalaciones de primer nivel", han apuntado desde el Gobierno gallego en un comunicado.

"En ningún caso, por lo tanto, se trata de una disminución de servicios ni de la atención, sino de un sistema más eficaz y beneficioso para la población, al evitar desplazamientos entre consultas y mejorar el seguimiento del paciente", ha apostillado la gerencia, lamentando que se utilice de forma "demagógica" la puesta en marcha de este centro de salud.

Además, han añadido que "la mayoría del personal sanitario" ve "positivo" el traslado, asegurando que no existió "falta de transparencia" ya que la reorganización estaba prevista desde la aprobación del plan funcional del Olimpia Valencia.