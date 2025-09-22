El Concello de Vigo repartirá más de 2.000 llaveros hechos con ropa reciclada

El Concello de Vigo repartirá más de 2.000 llaveros de tela hechos a mano entre la ciudadanía. Se trata de llaveros únicos y confeccionados a partir de la ropa depositada en los colectores blancos de la ciudad.

Esta acción, impulsada de la mano de la concesionaria FCC Medio Ambiente, forma parte de la estrategia municipal para fomentar el reciclaje textil y dar visibilidad al trabajo de los 207 colectores distribuidos por todo Vigo, los cuales recogen 790 toneladas al año de ropa, calzado y complementos.

Los llaveros serán entregados durante diferentes acciones de calle, en las que también se ofrecerá información sobre otros servicios de reciclaje como el colector marrón para materia orgánica o la entrega de embudos para el reciclaje del aceite doméstico. El calendario de estas acciones se puede consultar en la web vigoacidademaislimpa.com.

Concello y empresa recuerdan que toda la ropa recogida es enviada a los centros de tratamiento de Moda re- (Cáritas), donde se clasifica para su reutilización, reciclaje o transformación. Las prendas en buen estado se destinan a la venta en las tiendas sociales de las diócesis de Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol y Ourense.

En cambio, las que no son aptas para el mercado, son aprovechadas en procesos industriales o educativos. La fabricación de merchandising, la recuperación de fibras para tejidos técnicos o la producción de trapos para uso profesional son algunos de sus destinos.

Este modelo de gestión, asegura FCC Medio Ambiente, implica un ahorro de 3.040 litros de agua y se evita la emisión de 22 kilogramos de CO2 por cada kilo de ropa reciclada. Además, facilita la ayuda directa a personas en situación vulnerable.