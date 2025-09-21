Juzgan a nueve personas acusadas de vender droga en Vigo y a tres de ellas les interceptaron diferentes armas

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sede en Vigo, acogerá el próximo jueves el juicio contra nueve personas acusadas de integrar una red dedicada al tráfico de drogas en la ciudad olívica y su área metropolitana.

Según recoge el escrito de Fiscalía, dos de los acusados, que eran pareja, "se dedicaban a vender frecuentemente" distintas drogas a diferentes personas que acudían a su domicilio para comprarlas, o a personas con las que quedaban en diferentes puntos de la ciudad y zona de Vigo a los que acudían para entregar las sustancias estupefacientes.

En la actividad ilícita también participaba otro de los encausados que se desplazaba al domicilio de los anteriores tanto para adquirir droga para él como para venderla a terceras personas.

Los encausados vendían heroína, cocaína, cannabis, MDMA, ketamina o LSD a compradores que acudían directamente a sus domicilios o que, tras contactarlos por teléfono, se citaban en la vía pública.

En este contexto, en junio de 2024 los agentes registraron varios domicilios de los encausados, donde se incautaron de estupefacientes, material para su preparación y venta --básculas de precisión, bolsas de envasado al vacío y libretas con anotaciones--.

Durante los registros, los agentes localizaron una pistola Beretta con el número de serie borrado y apta para el disparo, una carabina de aire comprimido con mira telescópica, un táser, una navaja tipo mariposa y un machete.

Por todo ello, el Ministerio Público impone a tres de los acusados penas de cárcel de entre tres y dos años por tenencia ilícita de armas. Asimismo, los nueve encausados son autores de un delito de tráfico de drogas que van desde los seis a los cuatro años de prisión.