Un centenar de ciudadanos muestran en Vigo su apoyo a los sanitarios de Gaza

Alrededor de un centenar de sanitarios y ciudadanos se han concentrado esta mañana en Vigo como muestra de apoyo y homenaje a los profesionales médicos que trabajan dando asistencia en Gaza, donde Israel perpetra una masacre que ha dejado más de 67.000 muertos.

Resistir es salvar vidas es una de las consignas que se podía leer en los carteles que portaban los manifestantes en las escaleras del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco), en la céntrica rúa do Príncipe.

Allí, a las 11:00 horas, había convocado PararLaGuerra.es esta acción, que tenía también la intención de trasladar su apoyo a la Sumud Flotilla que viaja a Gaza.

Algunos de los participantes iban vestidos con la bata blanca característica del personal médico y todos tenían las manos pintadas de rojo para levantarlas mientras clamaban distintas consignas, a modo de performance.

"La intención era buscar la conjugación del color rojo y el blanco, que son los colores de la cruz roja, para hacer este homenaje", explica Andreu Romaní, parte de PararLaGuerra.es.

La acción la cerraron la lectura de varios textos. Uno de ellos estaba firmado por el anestesista español Raúl Incertis y llamaba al boicot de farmacéuticas con relación con instituciones israelíes y a la ruptura de acuerdos de los hospitales españoles con los israelíes.

Al acto se sumaron organizaciones sanitarias como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, SOS Sanidade Pública y Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, además de otras entidades sociales y políticas como Amnistía Internacional, CGT, PACMA, Esquerda Unida y HOAC.

PararLaGuerra.es, plataforma creada en octubre de 2023, continuará sus acciones de denuncia del genocidio en Gaza en el Congreso de Diputados.

Allí acudirán el próximo miércoles para pedir que "la unidad que existe en la sociedad civil", indica Romaní, se traslade a los partidos políticos y "llamen a las cosas por su nombre", en referencia a la utilización del término genocidio, que formaciones como el PP y Vox prescinden de utilizar.