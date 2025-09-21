Adiós al festivo local del Martes de Carnaval: así queda el calendario laboral de Vigo en 2026

¿Todavía no sabes cuáles son los festivos locales de Vigo para 2026? Este año el concello ha sorprendido a más de uno por los cambios en el calendario laboral con respecto a los escogidos este 2025. Para el próximo año, se descarta el Martes de Carnaval como día no laborable y, en su lugar, se apuesta por la romería urbana más antigua de Galicia.

En 2026, y aunque San Roque cae en domingo, el Gobierno local se ha decantado por esta fecha clave en su calendario laboral y ha optado por trasladar el festivo de San Roque al día siguiente, lunes 17 de agosto, coincidiendo con la romería urbana de la ciudad. El segundo festivo local en 2026 será el Día de la Reconquista, 28 de marzo, que cae en sábado.

Festivos locales en Vigo

Imágenes de A Reconquista y San Roque Treintayseis

Una vez más, el Día de la Reconquista de Vigo será uno de los festivos locales de la ciudad para 2026. Será el sábado 28 de marzo cuando la ciudad olívica celebra una de sus fiestas más importantes.

De Interés Turístico Nacional, rememora la expulsión del ejército francés, comandado por Napoleón, por el pueblo de Vigo, un alzamiento popular que tuvo lugar el 28 de marzo de 1809 y que convirtió a la todavía villa en la población que menos tiempo estuvo ocupada por los franceses.

El otro festivo local de 2026 en la ciudad olívica será el Día de San Roque, la romería más antigua de toda Galicia. Como peculiaridad, este festivo se traslada al lunes 17 de agosto, al caer en domingo el día 16.

Festivos en Vigo en 2026

De los 14 festivos que se celebrarán en Vigo en 2026, nueve son de carácter nacional, tres autonómicos y dos locales.