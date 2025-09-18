Vigo transformará el muro caído del parque Nelson Mandela en un espacio de ocio en Navia

El mal estado de uno de los muros del parque Nelson Mandela, en barrio de Navia, obligó al Concello a realizar su demolición. Más de un año después, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que convertirá esta zona en un nuevo espacio de ocio para los vecinos.

Según ha explicado el regidor socialista, la corporación municipal invertirá medio millón de euros en construir unas gradas donde estaba situado el muro. El objetivo es crear un espacio donde los vecinos se puedan sentar y "desde allí ver hacia la calle", en palabras de Caballero.

"En suma, vamos a hacer un espacio ciudadano de ocio, de estancia y moviéndose en el ámbito de la calle", ha recalcado el alcalde, que ha añadido que esta actuación se une a la humanización de la calle Teixugueiras.

Proyecto de las nuevas gradas del Nelson Mandela Xornal Vigo

"La Navia que nos entregó la Xunta de Galicia hace 20 años estaba llena de deficiencias", ha criticado Caballero, que asegura que con esta obra resuelven "la inestabilidad del muro desastroso que nos entregó" el gobierno gallego y se gana un "nuevo espacio residencial de estancia de la ciudad".