Vigo celebrará la Semana Europea de la Movilidad ofertando gratis el Bus Turístico este fin de semana

Un año más, el Concello de Vigo se unirá a la Semana Europea de la Movilidad ofertando viajes gratuitos en su bus turístico. Los titulares de la Pass Vigo podrán disfrutar de hasta cuatro viajes para redescubrir las principales atracciones de la ciudad.

Colectivos y oposición han demandado durante esta semana alguna acción del Concello para celebrar la Semana Europea de la Movilidad, que nace con el objetivo de impulsar una forma de transporte más sostenible. Para ellos, las bicicletas y el transporte urbano son dos medios imprescindibles a promover.

Ni autobús urbano gratuito, ni una marcha cicloturista, Praza do Rei ha vuelto a apostar por el Bus Turístico. Según ha informado la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, se ofrecerán cuatro viajes gratuitos este fin de semana para los usuarios de la Pass Vigo.

La edil ha explicado que esta iniciativa municipal permitirá a los viajeros descubrir la ciudad desde una nueva perspectiva. Hay cuatro salidas programadas, a las 10:00, a las 12:00, a las 16:30 y a las 18:20 horas, y los viajes se pueden reservar a través de la plataforma Woutick!

Silva ha incidido en que esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Concello para concienciar sobre los beneficios de los desplazamientos en transporte público. Comodidad, eficiencia, ahorro y respecto por el medio ambiente son los valores a explotar.

Además, tanto Vitrasa como el Concello han presumido de dar un paso adelante hacia la sostenibilidad con la incorporación en diciembre de 20 nuevos autobuses híbridos y, hace un par de semanas, de los 5 buses Solaris Urbino 12 hybrid.