Armón entrega en Vigo a la Guardia Civil el buque que reforzará la prevención de la inmigración ilegal

El astillero Armón ha acogido este jueves en Vigo el acto de entrega del buque 'Duque de Ahumada'. El barco se incorporará al Servicio Marítimo de la Guardia Civil para reforzar la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular, entre otras misiones.

El evento, como informa Europa Press, ha empezado a las 09:30 horas en las instalaciones del astillero en el Puerto de Vigo. Al acto han acudido, entre otros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

El titular de Interior ha puesto en valor esta nueva embarcación, que tendrá una autonomía superior a las 11.000 millas y capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Además, podrá alcanzar 18 nudos y tendrá una velocidad de patrulla superior a los 11.

"Es un ejemplo de la política de cooperación europea, que suma, que contribuye a fortalecer la cohesión y a robustecer, en este caso, la protección de nuestras fronteras, las españolas, que son también las fronteras exteriores de la Unión Europea", ha manifestado.

El buque, que también contará con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella, ha sido financiado en un 90% por fondos europeos destinados a adquirir equipamientos para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). El presupuesto total ha sido de 35 millones de euros.

En el mismo marco presupuestario, dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, la Guardia Civil ha obtenido 20 millones de euros, financiados al 75% por la Comisión Europea, para sufragar los gastos de mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) durante los años 2023, 2024 y 2025.

Así es el buque

El nuevo buque oceánico sustituirá al 'Río Miño' tras haber cumplido su periodo de vida útil y se incorporará al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz. Allí ejercerá misiones de vigilancia marítima en aguas de soberanía española alrededor de la península ibérica.

El ministro ha destacado la "tecnología de vanguardia" con la que cuenta el barco, "capaz de operar con plena autonomía en alta mar para prevenir y detectar la inmigración ilegal". Además, estará dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación.

Dispondrá de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un ROV —vehículo submarino operado remotamente— para la inspección y rastreo subacuático de hasta 1.000 metros de profundidad. También cuenta con espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de cien personas.

El 'Duque de Ahumada' atenderá, además, los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

Marlaska ha subrayado el trabajo llevado a cabo por Armón, poniendo en valor la industria naval gallega y española en general. El consejero delegado del astillero, Laudelino Alperi, ha mostrado su orgullo por haber construido el buque, que ayudará a desarrollar las labores de la Guardia Civil, incluyendo también la lucha contra la pesca ilegal.

